تعرف على تغييرات فى نظامك الغذائى لعلاج حب الشباب

كتبت فاطمة خليل

حب الشباب هو مشكلة التهاب جلدي مزمنة تؤثر بشكل شائع على الوجه، وأحيانًا الكتفين أو الظهر أو الرقبة أو الصدر أو الذراعين أيضًا وتؤدي إلى ظهور بقع وبثور، وعلى الرغم من أنه يمكن أن يحدث في أي عمر، إلا أنه يحدث غالبًا خلال فترة البلوغ عندما تكون الغدد الدهنية نشطة، على الرغم من أنه غير ضار، إلا أنه قد يترك ندوبًا على الجلد، لكن إجراء تغييرات في نظامك الغذائي تساعدك في القضاء على حب الشباب، بحسب موقع "health".

يمكن أن تكون أسباب حب الشباب متعددة مثل:

الإنتاج المفرط للزيوت (الزهم)، يمنع بصيلات الشعر من الزيوت وخلايا الجلد التي تسببها البكتيريا.

وفقًا لدراسات مختلفة ، فإن تناول أطعمة معينة قد يؤدي إلى تفاقم حب الشباب.

أسوأ الأطعمة تجنبها أثناء علاج حب الشباب



1. الجلوتين

يُعرف النظام الغذائي الذي يستبعد تناول أي شيء يحتوي على الجلوتين بالنظام الغذائي الخالي من الجلوتين.

ويمكن أن يساعدك النظام الغذائي الخالي من الجلوتين على منع ظهور حب الشباب إذا كانت بشرتك حساسة للجلوتين. يحتوي الشعير والجاودار والقمح على الجلوتين ولذا عليك تجنب تناول هذه الحبوب.

وتشمل بعض العناصر الطبيعية الخالية من الجلوتين الخضروات والفواكه والأشكال الطبيعية وغير المصنعة من الفاصوليا والبذور والبقوليات والمكسرات والبيض واللحوم غير المصنعة والمأكولات البحرية والدواجن.

2. الألبان

تؤثرالهرمونات الصناعية التى تزيد انتاج الحليب عند لأبقار، مما يؤثر على كمية الحليب التي تنتجها.

وفقًا للباحثين ، فإن تناول منتجات الألبان قد يتسبب في اختلال هذه الهرمونات بتوازن الهرمونات وقد يؤدي هذا إلى ظهور حب الشباب.

وفقًا لفرضية أخرى، سيصبح حب الشباب دائمًا أسوأ بسبب هرمونات النمو الموجودة في الحليب وبالتالي ، فإن تناول منتجات الألبان يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الحالة إذا كنت تعاني من حب الشباب.

3. الأطعمة الدهنية

يرتبط تناول كميات كبيرة من الأحماض الدهنية، مثل تلك الموجودة في النظام الغذائي العادي ، بمعدلات أعلى من الالتهاب وحب الشباب قد يكون هذا بسبب المستويات العالية من الزيوت في النظام الغذائي والتي تحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميجا 6 الدهنية. تؤدي هذه الوفرة من الأحماض الدهنية إلى التهابات الجسم ، مما قد يجعل حب الشباب أسوأ.

راقب حب الشباب لديك لمدة أسبوع ، ولاحظ ما إذا كان هناك فرق بعد تجنب هذه الأطعمة.

أطعمة يجب إضافتها إلى نظامك الغذائي إذا كنت تعاني من حب الشباب



1. ملعقة صغيرة من مزيج البذور

ملعقة صغيرة من مزيج البذور الجيدة الذي يمكن أن يمنحك جرعة من الفيتامينات والدهون الجيدة.

2. أوميجا 3

الأحماض الدهنية أوميجا 3 هي مادة مغذية يمكن أن تساعد في علاج حب الشباب وتوجد في الأطعمة مثل زيت السمك والسلمون والمكسرات والبذور.

و مصدر كبير لأحماض أوميجا 3 الدهنية هو زيت السمك. يمكن أن تساعد الأحماض الدهنية في صحة الجلد العامة بالإضافة إلى مشاكل جلدية معينة مثل الأكزيما وحب الشباب.

3. شرب 3 لترات من الماء يوميا

يساعد الماء في إزالة السموم والبكتيريا من الجلد عند علاج حب الشباب البكتيري، وبالتالي يقلل من خطر انسداد المسام. كما أنه يساعد في الحفاظ على بشرة جيدة من خلال إبقائها رطبة ويعزز تكوين الكولاجين وتجديد خلايا الجلد.

4. الفواكه والخضراوات الصفراء والبرتقالية

يمكن أن تكون الفواكه والخضراوات الصفراء والبرتقالية مفيدة لحب الشباب بسبب خصائصها المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات.

يُنصح بتناول المزيد من الفواكه والخضراوات الصفراء والبرتقالية مثل الجزر والمشمش والبطاطا الحلوة وما إلى ذلك.