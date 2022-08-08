اليوم السابع
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تشبه ستانلى من الناحية المعمارية.. تفاصيل مشروع كبارى 45 بالإسكندرية (صور)

الإثنين، 08 أغسطس 2022 04:00 ص
تشبه ستانلى من الناحية المعمارية.. تفاصيل مشروع كبارى 45 بالإسكندرية (صور) تفاصيل مشروع كبارى 45
الإسكندرية جاكلين منير

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يعد مشروع إنشاء نفق وكبارى شارع 45 بطريق الكورنيش، نقلة حضارية على كورنيش الإسكندرية ليس فقط فى المظهر الجمالى والحضارى، بل يساهم أيضا فى حل الأزمة المرورية على كورنيش الإسكندرية خاصة فى فصل الصيف، الذى تزدحم فيه لاستقبالها آلاف المصطافين سنويا.

وبعد الانتهاء من 70% من نسبة إنجاز المشروع، هناك 10 معلومات عن مشروع وكوبرى 45:

ـ النفق يبدأ من شارع السادات بعرض 19 مترا، عبارة عن 3 حارات للدخول و3 حارات للخروج بطول 150 مترا تقريبا مفتوح من الأعلى.

ـ يستمر النفق أسفل طريق الجيش بعرض 3 حارات دخول و3 حارات خروج بطول 60 مترا بارتفاع 6 أمتار وعرض 24 مترا.

ـ يشمل المشروع نفق يمين ونفق يسار للمشاة بعرض 2 وربع متر وارتفاع 3 أمتار.

ـ النفق ينتهى من جهة البحر بالدوران ناحية اليسار بعدد 2 كوبرى عبارة عن 3 حارات للخروج و3 حارات للدخول لكل منهما ويتم انفصالهما عن بعضهم البعض.

ـ مسافة بعد انتهاء الحارات بطول 200 متر تقريبا، والخروج من النفق بطول 120 مترا تقريبا.

ـ يتضمن المشروع ممشى (كوبرى) على طريق الكورنيش موازى للبحر والكوبرى بطول 250 مترا تقريبا وعرض 6 أمتار وارتفاع من 6 إلى 8 أمتار عن سطح البحر.

ـ يوجد مدخلين لنفق المشاة الواحد، مدخل قبلى على رصيف العمارات بالإضافة إلى مدخل من أعلى النفق مباشرة على شارع السادات للوصول بهما إلى الجهة المقابلة من البحر. 

ـالصعود للمشى على رصيف الكورنيش البحرى أو النزول إلى الشاطئ بأطوال 140مترا تقريبا لأنفاق المشاة بجميع الاتجاهات.

ـ توسعة الطريق على الكورنيش بنحو من 6 إلى 10 حارات بعرض 35 مترا تقريبا شامل الجزيرة الوسطى بعرض 2 متر و2 رصيف مشاة على الجانبين بطول 600 متر تقريبا.

ـ الكوبرى سيتم تصميمه من الناحية المعمارية والألوان ليضاهى كوبرى "ستانلى" الشهير شرق الإسكندرية.

 

اعمال الرصف
اعمال الرصف

 

الاعمال الانشائية
الاعمال الانشائية

 

الاعمال البحرية
الاعمال البحرية

 

الانتهاء من الحارات
الانتهاء من الحارات

 

الجهه البحرية
الجهه البحرية

 

الشكل النهائى للكوبرى
الشكل النهائى للكوبرى

 

المخطط النهائى
المخطط النهائى

 

محافظ الاسكندرية يتابع المشروع
محافظ الاسكندرية يتابع المشروع

 

نفاصيل المشروع_1
نفاصيل المشروع 

 

نفق 45
نفق 45

 

 


الإسكندرية

نفق 45

كوبرى 45

كورنيش الاسكندرية

توسعة كورنيش الاسكندرية



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