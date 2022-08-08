تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة و499 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، اليوم الاثنين، عن الحركة البحرية بموانئها المختلفة، حيث أكدت على تواجد 10 سفن على أرصفة موانئ الهيئة، وتم تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة من خلال تلك السفن و449 شاحنة و71 سيارة.



وأكدت الهيئة فى بيان لها أن شملت حركة الواردات 2000 طن بضائع، و157 شاحنة و36 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع، 342 شاحنة و35 سيارة.



واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة أمل، وغادرت الميناء السفينتين بوسيدن اكسبريس والحرية 2، فيما غادر الميناء بالأمس السفينة أمل، بينما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين سينا وبريدج.



وشهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية "وصول وسفر" للسفينتين بريدج وسينا، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1134 راكبا بموانئها المختلفة.