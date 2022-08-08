تحرير 38 محضر غلق إداري لمنشآت طبية خاصة مخالفة بالمنيا.. صور

أعلن الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، عن استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية على المنشآت الطبية الخاصة بجميع مدن ومراكز المحافظة تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بإحكام الرقابة والمتابعة على المنشآت الطبية الخاصة لتحقيق الانضباط داخل المنظومة الصحية حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.

وأكد "نادي" أن إدارة العلاج الحر بالمديرية خلال الحملات الرقابية أجرت مرورا على 784 منشأة طبية خاصة تنوعت بين (مستشفيات ومراكز طبية وعيادات خاصة ومعامل)، وذلك على مدار شهر يوليو الماضي، حيث أسفرت الحملات عن ضبط عدد 414 منشأة مخالفة وتحرير 38 محضر غلق إدارى لمنشآت طبية خاصة مخالفة.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد حسن مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية أن عدد المنشآت الطبية الخاصة التي تم ترخيصها بلغ 28 منشأة طبية، مشيراً إلى انه تم إنذار 143 منشأة طبية خاصة لتوفيق الأوضاع، بينما بلغ عدد المنشآت التي قامت بتوفيق الأوضاع 205 منشأة ، بالإضافة إلى فحص عدد 8 شكاوى واتخاذ ما يلزم حيالها .



الحملات الرقابية والتفتيشية على المنشآت الطبية (1)



الحملات الرقابية والتفتيشية على المنشآت الطبية (2)