تحرير 10 محاضر خلال حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات بمدينة المنيا.. صور

واصلت الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، جهودها في تنفيذ حملات رفع الإشغالات والتعديات ومتابعة حالة النظافة العامة على مستوى مراكز المحافظة، يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات والعمل على توسعة الشوارع والأرصفة من جميع المخالفات بهدف إعادة الانضباط للشارع و للقضاء على ظاهرة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام والتي تسبب التكدس المروري وإعاقة مرور السيارات والمواطنين.
من جانبه، قال الدكتور محمد حلمى، رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية نفذت حملة بمدينة المنيا، حيث تم خلالها تحرير 10 محاضر، تنوعت ما بين، "إشغال طريق، وإدارة بدون ترخيص"، وذلك بشوارع "عدنان المالكي وبورسعيد ورمسيس"، بحي شمال المدينة، بالتعاون مع شرطة المرافق والجهات المعنية، للقضاء على الإشغالات التي تعوق حركة السير بشوارع المدينة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مؤكدا على استمرار هذه الحملات ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية على مستوى الأحياء والقرى.
حملة مكبرة لرفع وإزالة الاشغالات
حملة مكبرة لرفع وإزالة الاشغالات
حملة مكبرة لرفع وإزالة الاشغالات
حملة مكبرة لرفع وإزالة الاشغالات
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