تحرير 10 محاضر خلال حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات بمدينة المنيا.. صور

المنيا - حسن عبد الغفار

واصلت الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، جهودها في تنفيذ حملات رفع الإشغالات والتعديات ومتابعة حالة النظافة العامة على مستوى مراكز المحافظة، يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات والعمل على توسعة الشوارع والأرصفة من جميع المخالفات بهدف إعادة الانضباط للشارع و للقضاء على ظاهرة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام والتي تسبب التكدس المروري وإعاقة مرور السيارات والمواطنين .