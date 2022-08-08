تجديد وتعيين وكلاء جدد لكلية التجارة بجامعة قناة السويس

أصدر الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، قراراً بتجديد تكليف الدكتورة ريمان أحمد عبد العال الأستاذ المساعد بقسم العلوم السياسية بكلية التجارة للقيام بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما أصدر رئيس الجامعة قراراً بتكليف الدكتورة رشا الفقي الأستاذ المساعد بقسم المحاسبة للقيام بعمل وكيلاً لكلية التجارة لشئون التعليم والطلاب.

حضر مراسم تسليم القرار الدكتورة سلوى فراج عميد كلية التجارة والدكتور أشرف غالى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وقام الدكتور ناصر مندور بتسلميهم القرارات متمنياً لهم التوفيق والسداد في المهمة الموكله إليهما في إطار التعاون المثمر مع فريق العمل بالكلية مشيداً بالأداء المتميزة لكلية التجارة هذا العام وسرعة انتهائها من إعلان جميع نتائجها وانتظام الدراسة بالفصل الدراسي الصيفى للبرامج المهنية.