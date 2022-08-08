تجديد حبس 4 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة المواقع الإنشائية بالنزهة 15 يوما

كتب عبد الله محمود

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهه اليوم تجديد حبس 4 عاطلين كونوا تشكيل عصابي فيما بينهم، تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة المواقع الإنشائية 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة النزهه بلاغا من احد الأشخاص “مشرف أمن بإحدى الشركات القائمة بالأعمال الإنشائية بأحد المواقع الكائنة بدائرة القسم”) باكتشافه سرقة 40 شاسيه كشاف من الحديد المثبتين على السور الخاص بالموقع المشار إليها، وبعمل التحريات اللازمة تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة 4 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية وجميعهم مقيمين بمحافظة القاهرة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب”الفك” ، كما أقروا بقيامهم بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميلهم “سيئ النية” (تاجر خردة ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية) ، وتم بإرشادهم ضبط الأخير وبحوزته كافة المسروقات المستولى عليها ، كما أقر بعلمه بكون المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة ، وبإستدعاء مشرف الأمن تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة التى أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات.