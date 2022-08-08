بيلاروسيا توسع نطاق التحصينات ضد كورونا لتشمل الأطفال من 5 سنوات

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أعلنت بيلاروسيا اليوم الإثنين توسيع نطاق تغطية التحصينات ضد كورونا وإدراج الأطفال بعمر الخمس سنوات وما فوق في برنامج التطعيم ضد كوفيد-19.



ونقلت وكالة أنباء "بيلتا-نيوز" البيلاروسية عن تصريح نائب وزير الرعاية الصحية البيلاروسي ألكسندر تاراسينكو، قوله إن وزارة الرعاية الصحية قررت توسيع نطاق تغطية التطعيم وإدراج الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين خمس سنوات وما فوق.



وأضاف " عدلنا استراتيجية التحصينات ضد كورونا لتشمل المزيد من الفئات العمرية" ، لافتا إلى أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 عامًا وما فوق تلقوا بالفعل الجرعات المضادة، ولكن بدءًا من هذا الأسبوع، سنقوم بتطعيم الأطفال بعمر الخمس سنوات وما أكثر.



يذكر أن الخبراء في بيلاروسيا يتوقعون زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا سبتمبر المقبل، ولكن مع الأخذ في الاعتبار الحالة المناعية للسكان، نتوقع ألا تكون الموجة الجديدة بنفس كثافة الموجات السابقة.



وأعرب الخبراء عن أملهم أن تكون معدلات العدوى بشكل أساسي بشكل خفيف وألا يحتاج المرضى إلى دخول المستشفى.