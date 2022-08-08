بيت الزكاة يساهم فى 37 عملية زراعة أعضاء وعلاج 1000 مريض روماتويد

كتب لؤى على

بتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، قام بيت الزكاة والصدقات بالمساهمة خلال الفترة الماضية في إجراء 37 عملية زراعة أعضاء للمرضي من مستحقي الزكاة والصدقات في عدد من المحافظات.

وساهم البيت في إجراء 5 عمليات زراعة نخاع لمرضي من محافظات البحيرة والبحر والأحمر، والمساهمة في 18 عملية زراعة كلى لمرضي من محافظات القاهرة والإسكندرية والفيوم وبني سويف والمنوفية والاقصر والبحر الأحمر.

كما ساهم البيت فى إجراء 14 عملية زراعة كبد لمرضي في محافظات القاهره والدقهلية والإسكندرية.

وفي إطار المساهمة في توفير العلاج والأدوية للمرضي غير القادرين ساهم البيت في مبادرة علاج مرضى الروماتويد، حيث تمت المساهمة في علاج 1000 مريض من خلال توريد الأدوية اللازمة لهم إلى 18 مستشفى تعليمي وجامعي على مستوى الجمهورية.

ويأتي ذلك في إطار برنامج صحة الذي يقوم على توفير العلاج وإجراء العمليات لغير القادرين من مستحقي الزكاة والصدقات في كافة محافظات الجمهورية للتخفيف عنهم ومساعدتهم في تلقي العلاج المناسب .

وفي إطار دعم بيت الزكاة والصدقات لعلاج ذوي الهمم قام البيت بتركيب أجهزة تعويضية لذوي الإحتياجات الخاصة ل 16 حالة علي مستوي الجمهورية، وذلك للمساهمة في دعم ذوي الهمم ومساعدتهم في الاندماج مع المجتمع.