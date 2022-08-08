بولندا: لا مخاوف من خطر الإشعاع بعد الهجوم على محطة زابوريزهزهيا الأوكرانية

أ.ش.أ

قالت الوكالة البولندية للطاقة الذرية اليوم الإثنين بإنه لا يوجد خطر إشعاعي يهدد بولندا بسبب الهجوم الروسي الذي استهدف مناطق بالقرب من محطة الطاقة النووية زابوريزهزهيا في أوكرانيا .

ونقلت صحيفة ذا فيرست نيوز البولندية - عن بيان للوكالة إنها قامت بتحليل بيانات نظام مراقبة الإشعاع الوطني و"لم تلاحظ أي مؤشرات مقلقة على معدات القياس".

وكتبت الوكالة على تويتر صباح اليوم الاثنين "في الوقت الحالي، لا يوجد خطر على صحة الإنسان أو الحياة أو البيئة في جمهورية بولندا".

وقصفت القوات الروسية يوم الجمعة الماضي محطة زابوريزهيا، أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، وبحسب أوكرانيا، فقد ألحق القصف أضرارًا بمحطة النيتروجين والأكسجين، مما زاد من احتمال حدوث تسرب للهيدروجين وانطلاق مواد مشعة في الغلاف الجوي.

ودعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى وقف فوري للأعمال العدائية بالقرب من محطة «زابوريزهزهيا» للطاقة النووية في جنوب أوكرانيا بعد أن تعرضت للقصف، مما أدى إلى إغلاق أحد المفاعلات، وأشارت إلى أن هناك خطرا حقيقيا لوقوع كارثة نووية،.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن 24 فبراير الماضي عن القيام بعملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بسبب دونباس حيث تحولت فيما بعد إلى نزاع عسكري بين الطرفين، أسفر عن سقوط ضحايا من الجانبين وفرض عقوبات على روسيا