بولندا تستقبل 5 ملايين و348 ألف لاجئ من أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية

كتبت: هناء أبو العز

ذكرت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم الإثنين، أن عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا إلى بولندا ارتفع إلى 5 ملايين و348 ألف لاجئ، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا في شهر فبراير الماضي.

وأوضحت الوكالة - حسبما ذكر "راديو بولندا" في نشرته الإنجليزية - أن بولندا استقبلت الأحد، 24 ألفا و500 وافد من أوكرانيا، فيما غادر 30 ألفا و100 شخص للعودة لبلادهم، مشيرة إلى أن عدد العائدين إلى أوكرانيا بلغ حتى الآن 3.47 مليون شخص، وذلك منذ شهر فبراير الماضي.

كانت بولندا مررت في مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية وخدمات اجتماعية.