بنى سويف تستعد لتنظيم مؤتمر "التغيرات المناخية والحلول والبدائل"

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماع لجنة التغيرات المناخية ، وذلك في حضور بلال حبش نائب المحافظ الدكتور شكر ندا رئيس جامعة التكنولوجية، والدكتور ممتاز حجاب عميد معهد أبحاث النباتات الطبية والعطرية محافظة بني سويف، ورؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزارات ومسؤولي المركز الإعلامي وجمعيات: الشابات المسلمات والهيئة القبطية الإنجيلية ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة كير، ومقرر اللجنة وليد صالح .

ناقش المحافظ الخطوات والاستعدادات لإقامة مؤتمر التغيرات المناخية بمحافظة بني سويف والذي يتضمن عددا من المحاور: مرحلة الاستعداد، مرحلة تنفيذ فاعليات تتزامن مع بدء المؤتمر، مرحلة التنفيذ الفعلي للمؤتمر، مرحلة ما بعد المؤتمر، والذي تشارك في تنفيذه بالتعاون المحافظة جامعات (بني سويف، النهضة، الجامعة التكنولوجية) وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.

وجه المحافظ بإضافة لجنة أخرى للمؤتمر للمتطوعين في المشاركة في المؤتمر سواء في الجانب التنظيمي أو الموضوعي، كما تم تشكيل عدد من لجان تنظيمية المؤتمر وهم لجان تنظيم الفاعليات، اللوجستيات، الإعلام، التسجيل.

وأكد المحافظ على أهمية المؤتمر الذي سيحقق كافة الجهود لتتبلور في صورة حلول وبدائل للآثار الناتجة عن التغيرات المناخية المحتملة، لاسيما وأن محافظة بني سويف من أكثر المحافظات التي تضررت من آثار سلبية من التغيرات المناخية مثل سيول سنور، ارتفاع منسوب المياه الجوفية، عوامل النحروغيرها، وذلك دفع إلى أهمية الوصول إلى حلول جادة تساهم في الحد من الآثار المترتبة على التغيرات المناخية.

كما تمت مناقشة الفاعليات المقترحة في المؤتمر المزمع تنفيذه قريبا، والتي ستشمل العديد من الفاعليات الثقافية والرياضية والترفيهية وورش العمل للتوعية بقضية المناخ ومواجهة التداعيات السلبية لها.

تجدر الإشارة إلى أن المحافظ محمد هاني غنيم، قد أصدر في يناير 2022، قرارا بتشكيل لجنة لوضع خطة لاستعدادات المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية المحتملة وإعداد المقترحات اللازمة للحد من خطورتها، وتضمن القرار أن تكون اللجنة برئاسة المحافظ وتضم في عضويتها نائب المحافظ "بلال حبش" مشرفا، ورؤساء جامعات بني سويف والنهضة والجامعة التكنولوجية، ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة السبع، ووكلاء وزارات الصحة والتعليم والتضامن الاجتماعي والزراعة والشباب والرياضة ومقرر اللجنة.