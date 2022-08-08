وجاء في بيان على الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية نقلا عن بلينكن "في مثل هذا اليوم منذ 14 عاما، غزت روسيا دولة جورجيا ذات السيادة".



وذكر البيان "يجب أن تكون روسيا مسؤولة عن الالتزامات التي تعهدت بها بموجب وقف إطلاق النار لعام 2008 - سحب قواتها إلى مواقع ما قبل الصراع والسماح بالوصول غير المقيد لإيصال المساعدات الإنسانية. كما يتعين عليها أن تلغي اعترافها بأبخازيا وأوسيتيا الجنوبية الجورجيتين. هذا ضروري لمئات الآلاف من المشردين داخليا حتى يتمكنوا من العودة إلى ديارهم بأمان وكرامة".



وأكد البيان على استمرار الدعم الثابت لشعب جورجيا في سعيه لحماية سيادته وسلامته الإقليمية وإيجاد حل سلمي للصراع، وفقا للبيان.