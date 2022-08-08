بعد صدور أحكام الإعدام والمؤبد على المتهمين.. أرقام مرتبطة بـ"كتائب حلوان"

كتب: إيهاب المهندس

سطرت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، كلمة النهاية في محاكمة المتهمين بقضية "كتائب حلوان"، لاتهامهم بتشكيل مجموعات مسلحة وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خاصة أبراج ومحولات الكهرباء، بعد حكم الإعدام والمؤبد والمشدد والبراءة.

وتوجد أرقام مرتبطة بالدعوى منها ..

1 ـ الرقم "215"، ويشير لعدد المتهمين فى الدعوى.

2 ـ الرقم "10"، ويشير لعدد المتهمين الصادر بحقهم أحكام بالإعدام ولعل أبرزهم الإرهابي يحيى موسى..

3 ـ الرقم "56"، ويشير لعدد المتهمين الصادر بحقهم احكام بالمؤبد.

4 ـ الرقم "52"، ويشير لعدد المتهمين الصادر بحقهم أحكام بالمشدد 15 سنة.

5ـ الرقم "34"، ويشير لعدد المتهمين الصادر بحقهم أحكام بالسجن 10 سنوات.

6 ـ الرقم "43"، ويشير لعدد المتهمين الصادر بحقهم أحكام بالبراءة.

وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.