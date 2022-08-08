بسبب الحر وارتفاع أسعار أكياس التغليف.. متاجر إسبانيا تقيد شراء مكعبات الثلج

فاطمة شوقى

تعانى إسبانيا فى الوقت الحالى من أزمة نقص مكعبات الثلج، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة التى شهدتها البلاد منذ بداية الصيف، فضلا عن ارتفاع أسعار أكياس تغليف الثلج، وهو ما جعل المتاجر الإسبانية تقيد شراء الثلج فى الآونة الأخيرة .

وقالت مجلة "سيمانا" الإسبانية، إن إسبانيا تواجه نقص كبير فى مكعبات الثلج ، وتعانى محلات السوبر ماركت والحانات والمطاعم من نقص حاد فى مكعبات الثلج فى الوقت الذى يحتاج فيه الإسبان إليه للتغلب على موجة الحر الشديدة، ولذلك فقد بدأت المتاجر للحد من بيع الثلج إلى 5 أكياس فقط لكل شخص.

وأوضحت المجلة، أن ارتفاع در جات الحرارة لم تكن السبب الوحيد لتقييد بيع الثلج فى الوقت الحالى ولكن أيضا نظرا لارتفاع أسعار الأكياس البلاستيكية التى يتم تغليف الثلج بها وارتفاع أسعار النقل والكهرباء.

وأضافت المجلة أن الاحتياطات التى تحتفظ بها الشركات المصنعة للثلج أصبحت فى تناقص مستمر بسبب ارتفاع تكاليف المواد الخام والطاقة ، حيث سلسلة إنتاج أكياس مكعبات الثلج تأثرت بشكل كبير ، حيث أن سعر البلاستيك الضرورى لتغليفه ارتفع بشكل ملحوظ، مع ارتفاع الوقود المستخدم فى النقل والكهرباء، وهو ما يؤدى إلى صعوبة تخزينه فى الأشهر الباردة.

ولكن بالإضافة إلى انخفاض الاحتياطيات ، يتعين على مصانع مكعبات الثلج أن تواجه طلبًا أكبر، وتؤكد محلات السوبر ماركت الإسبانية أن الطلب قد زاد بنسبة تصل إلى 30٪ بسبب ارتفاع درجات الحرارة ، مما يترجم إلى المزيد من المواطنين والمؤسسات الذين يطلبون هذا المنتج. لهذا السبب ، يكاد يكون من المستحيل العثور على أكياس من الثلج في بعض محلات السوبر ماركت.

وأشارت المجلة إلى أن الطلب على مكعبات الثلج ارتفع إلى 8 ملايين كيلو جرام في اليوم في الوقت الذى يتوفر فيه 2 مليون كيلو جرام فقط، حيث أن ارتفاع الحرارة أدى إلى استهلاك الثلج بشكل متزايد في البلاد، ما خلق أزمة لدى المتاجر الكبرى من توفير كافة الطلبات.