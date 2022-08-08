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بايدن يعبر عن قلقه من إعلان الصين تدريبات عسكرية جديدة حول تايوان

الإثنين، 08 أغسطس 2022 06:18 م
بايدن يعبر عن قلقه من إعلان الصين تدريبات عسكرية جديدة حول تايوان بايدن
كتب أحمد عرفة

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أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن قلقه مع إعلان الصين تدريبات عسكرية جديدة حول تايوان، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.
 
وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية، إن الاتصالات مقطوعة بين وزارتي الدفاع الأمريكية والصينية على خلاف التواصل الذي كان يجري دوريا.
وأضاف المسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية، أن الجيش الصيني يواصل انتهاك سيادة تايوان.
 
وتابع المسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية، أن تمديد بكين لمناوراتها العسكرية يحمل مؤشرات على محاكاة سيناريوهات لاجتياح تايوان.
 

تايوان

أمريكا

الصين

ازمه تايوان

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