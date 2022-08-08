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"بايدن" يشكر الرئيس السيسى على جهود مصر فى وقف إطلاق النار بقطاع غزة

الإثنين، 08 أغسطس 2022 02:50 ص
"بايدن" يشكر الرئيس السيسى على جهود مصر فى وقف إطلاق النار بقطاع غزة بايدن
كتب عبد الوهاب الجندى

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قدم الرئيس الأمريكي جو بايدن، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على الجهود المصرية المبذولة لوقف التصعيد في غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية، وقال بايدن: أشكر الرئيس المصري السيسى للمساعدة في وقف إطلاق النار في قطاع غزة"

وبحسب "إكسترا نيوز"،  قال الرئيس الأمريكي: أتقدم بالشكر للرئيس السيسي وكبار المسؤولين المصريين الذين لعبوا دورًا مركزيًا في دبلوماسية وقف إطلاق النار في غزة".

ونجحت الدولة المصرية فى إقرار وقف إطلاق النار فى قطاع غزة بعد اتصالات مكثفة مع حركة الجهاد الإسلامى والجانب الإسرائيلى، وتكللت التحركات المصرية بالنجاح فى وقف نزيف الدم فى غزة، وذلك وسط حالة من الترحيب الشعبى والرسمى فى الأراضى الفلسطينية.

وفي السياق ذاته، رحب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينيسلاند، بالجهود المصرية للتوسط لاستعادة الهدوء في قطاع غزة، مؤكدا التزام الأمم المتحدة ببذل كل ما في وسعها لإنهاء التصعيد المستمر.

 

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