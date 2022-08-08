بالدرجات.. إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة فى محافظة أسوان

أسوان – عبد الله صلاح

أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسوان، اليوم، الاثنين، أسماء أوائل الثانوية العامة على مستوى محافظة أسوان، بشعبها الثلاثة "علمى علوم – علمى رياضة – أدبى".



وضمت قائمة أوائل الثانوية العامة فى محافظة أسوان نحو 32 طالباً، منهم 10 طلاب بشعبة علمى العلوم و10 بشعبة الأدبى و12 بشعبة علمى رياضيات، وتصدر قائمة شعبة علمى العلوم الطالب هشام عمرو أحمد بكر بإدارة إدفو التعليمية بمجموع 397، بينما تصدر قائمة شعبة الرياضيات الطالب محمد أحمد يحيى محمد الصادق إدارة أسوان التعليمية بمجموع 389، وتصدر قائمة شعبة الأدبى الطالبة نورهان حمدى محمد أبو اليزيد إدارة أسوان التعليمية بمجموع 352.



وتصدرت إدارة أسوان التعليمية قائمة الطلاب الأوائل على مستوى محافظة أسوان بمجموع 20 طالباً من إجمالى 32، ثم جاء فى الترتيب الثانى إدارتى إدفو ودراو التعليمية بـ4 طلاب لكلاً منهما، ثم تلاهم إدارتى كوم أمبو ونصر النوبة التعليمية بطالبين لكلاً منهما.



وينشر "اليوم السابع" أسماء الطلاب الأوائل فى الشعب الثلاث، وهم طلاب "العلمى علوم":



1- هشام عمرو أحمد بكر، مدرسة المحاميد الثانوية المشتركة، إدارة إدفو التعليمية، مجموع 397.



2- أواب عبد الناصر عبد الرؤوف عبد الرحمن، مدرسة العروبة، إدارة أسوان التعليمية، المجموع 395.



3- أبى أحمد فاروق مصطفى مدرسة العروبة، إدارة أسوان التعليمية، المجموع 394.



4- جابر حمدى زكريا عبد الجليل، مدرسة مصنع السكر الثانوية، إدارة إدفو التعليمية، المجموع 393.



5- محمد سلامة أحمد محمد، مدرسة العروبة، إدارة أسوان التعليمية، المجموع 392.



6- إيلاف قاسم أحمد على، مدرسة أحمد محمد موسى الثانوية بنات، إدارة كوم أمبو التعليمية، المجموع 392.



7- عاصم أحمد محمد حسين، مدرسة العروبة، إدارة أسوان التعليمية، المجموع 391.



8- يارا هدرا إسحاق أديب، مدرسة أسوان الثانوية بنات، إدارة أسوان التعليمية، المجموع 390.



9- محمود سيد عبد الحليم حسن، مدرسة أحمد طه حسين الثانوية، إدارة أسوان التعليمية، المجموع 390.



10- علياء إبراهيم عبد المنعم محمد الجميلى، مدرسة أسوان الثانوية بنات، إدارة أسوان التعليمية، المجموع 390.



"علمى رياضة":



1- محمد أحمد يحيى محمد الصادق، مدرسة العروبة، إدارة أسوان التعليمية، المجموع 389.



2- محمد مدحت ماهر إسماعيل، مدرسة كيما الثانوية، إدارة أسوان التعليمية، المجموع 387.



3- مصطفى محمد عيسى محمد، مدرسة السباعية الثانوية بنين، إدارة إدفو التعليمية، المجموع 387.



4- محمد عادل على محمد، مدرسة كيما الثانوية، إدارة أسوان التعليمية، المجموع 386.



5- أحمد صادق أحمد محمد، مدرسة توشكى الثانوية المشتركة، إدارة نصر النوبة التعليمية، المجموع 383.



6- عبد الرحمن إبراهيم عبد اللطيف عبد القادر، مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية، إدارة أسوان التعليمية، المجموع 380.



7- محمد أحمد على إبراهيم، مدرسة دراو الثانوية بنين، إدارة دراو التعليمية، المجموع 377.



8- جهاد منصور عطيتو أحمد، مدرسة أسوان الثانوية للبنات، إدارة أسوان التعليمية، المجموع 376.



9- عبد الله مصطفى سيد عبد الجواد، مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية، إدارة أسوان التعليمية، المجموع 366.



10- مازن محرم محمد أحمد، مدرسة كلابشة الثانوية المشتركة، إدارة نصر النوبة التعليمية، المجموع 365.



11- ياسمين أبو الحسن السيد محمد، مدرسة إبراهيم بشير مصطفى الثانوية بنات الجديدة، إدارة كوم أمبو التعليمية، المجموع 365.



12- صالح على صالح على، مدرسة الشيخ سليمان على عليوى الثانوية، إدارة إدفو التعليمية، المجموع 365.



"الأدبى":



1- نورهان حمدى محمد أبو اليزيد، مدرسة كيما الثانوية، إدارة أسوان التعليمية، المجموع 352.



2- مصعب عثمان طايع أحمد، مدرسة دراو الثانوية بنين، إدارة دراو التعليمية، المجموع 346.



3- مها عمرو على عبد القادر، مدرسة محمد مكاوى يعقوب، إدارة أسوان التعليمية، المجموع 346.



4- أسماء محمد على حسين، مدرسة دراو الثانوية بنات، إدارة دراو التعليمية، المجموع 343.



5- إبراهيم مجدى عطا عبد الحميد، مدرسة العقاد الثانوية بنين، إدارة أسوان التعليمية، المجموع 343.



6- دعاء عبد الراضى عبد الباسط طاهر، مدرسة أبو الريش الثانوية المشتركة، إدارة أسوان التعليمية، المجموع 342.



7- سندس أحمد سمير أبو الفتوح عبد السلام، مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية، إدارة أسوان التعليمية، المجموع 342.



8- محمد محمود عبد الفتاح أبو الوفا، مدرسة دراو الثانوية بنين، إدارة دراو التعليمية، المجموع 342.



9- هبة ابراهيم عوض إسماعيل، مدرسة أسوان الثانوية للبنات، إدارة أسوان التعليمية، المجموع 341.



10- كاريمان جمال محمد عثمان، مدرسة أسوان الثانوية للبنات، إدارة أسوان التعليمية، المجموع 341.



أدبى



الرياضيات



علمى علوم



