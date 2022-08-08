بالأسماء.. تعرف على أوائل دمياط في الثانوية العامة

دمياط - فريق المحافظات

أعلنت مديرية التربية والتعليم منذ قليل اسماء أوائل الثانوية العامة على مستوى المحافظة، وذلك عقب اعتمادها من قبل الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.



وجاءت قائمة أسماء أوائل محافظة دمياط في الثانوية العامة متضمنة كافة الأقسام وكان لإدارتي الروضة وفارسكور نصيبا كبيرا في تحقيق المراكز الأولي على مستوى المحافظة.



وحقق الطالب إسلام الدويل المركز الثاني على مستوى الجمهورية شعبة علمي علوم بفارق درجة وحيدة عن صاحبة المركز الاول.



وحازت موقع اليوم السابع على أسماء أوائل محافظة دمياط والتي جاءت كما يلي.



أوائل دمياط شعبة علمي علوم



الطالب إسلام الدويل مجموع كلي 402



الطالب زياد المتولي يونس مجموع كلي : 398



الطالب يحي نبيل الحزاوي

مجموع كلي : 397



الطالبة روان نشأت حلمي رمضان

مجموع كلي : 396



الطالب عمر طارق عمران

مجموع كلي : 395



الطالب نور الدين حازم عاشور

مجموع كلي : 395



الطالبة : يمني أسامة النجار

مجموع كلي : 395



الطالب عمر محمود الشافعى

مجموع كلي : 395



الطالب أحمد محمد والي

مجموع كلي : 395



الطالب فتحي أحمد الحارون

مجموع كلي : 394



أوائل دمياط قسم علمي شعبة رياضيات



الطالب عبد الرحمن على حسن

مجموع كلي : 403



الطالب أيمن السعيد الدسوقي

مجموع كلي 402



الطالب محمد ابو الحسن عبد الخالق

مجموع كلي : 401



الطالب معاذ محمد المساوى

مجموع كلي :400



الطالب محمود توفيق الجندى

مجموع كلي : 400



الطالبة ريم البدوى عبد الحليم

مجموع كلي :398



الطالب على ايمن عمر



مجموع كلي :397



الطالب محمود محمد المرسي جودة

مجموع كلي : 397



الطالب أحمد جمال اللبان

مجموع كلي :397



الطالبة اسراء الفطايري

مجموع كلي :397



أوائل محافظة دمياط في الثانوية العامة قسم أدبي



الطالب امير محمد السواح

مجموع كلي : 377



الطالب محمد السيد راغب خضر

مجموع كلي :377



الطالبة رحمة صابر الزفتاوى

مجموع كلي : 371



الطالبة مريم أحمد عثمان

مجموع كلي :371



الطالبة رحمة فؤاد جوهر

مجموع كلي :370



الطالبة منة الله مصطفي عجوة

مجموع كلي : 369



الطالبة سارة احمد القط

مجموع كلي :369



الطالب ابو بكر عبد العظيم عامر

مجموع كلي :368



الطالبة مريم أحمد فراج

مجموع كلي : 367



الطالبة جني وليد الشرباصي

مجموع كلي : 366



وتستعد مديرية التربية والتعليم بدمياط لإقامة حفل تكريم لأوائل الثانوية العامة على مستوى المحافظة خلال الأيام المقبلة.





أوائل دمياط في الثانوية العامة (1)



أوائل دمياط في الثانوية العامة (2)