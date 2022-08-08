بالأسماء.. تعرف على أوائل دمياط في الثانوية العامة

أعلنت مديرية التربية والتعليم منذ قليل اسماء أوائل الثانوية العامة على مستوى المحافظة، وذلك عقب اعتمادها من قبل الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.
وجاءت قائمة أسماء أوائل محافظة دمياط في الثانوية العامة متضمنة كافة الأقسام وكان لإدارتي الروضة وفارسكور نصيبا كبيرا في تحقيق المراكز الأولي على مستوى المحافظة.
وحقق الطالب إسلام الدويل المركز الثاني على مستوى الجمهورية شعبة علمي علوم بفارق درجة وحيدة عن صاحبة المركز الاول.
وحازت موقع اليوم السابع على أسماء أوائل محافظة دمياط والتي جاءت كما يلي.
أوائل دمياط شعبة علمي علوم
الطالب إسلام الدويل مجموع كلي 402
الطالب زياد المتولي يونس مجموع كلي : 398
الطالب يحي نبيل الحزاوي
مجموع كلي : 397
الطالبة روان نشأت حلمي رمضان
مجموع كلي : 396
الطالب عمر طارق عمران
مجموع كلي : 395
الطالب نور الدين حازم عاشور
مجموع كلي : 395
الطالبة : يمني أسامة النجار
مجموع كلي : 395
الطالب عمر محمود الشافعى
مجموع كلي : 395
الطالب أحمد محمد والي
مجموع كلي : 395
الطالب فتحي أحمد الحارون
مجموع كلي : 394
أوائل دمياط قسم علمي شعبة رياضيات
الطالب عبد الرحمن على حسن
مجموع كلي : 403
الطالب أيمن السعيد الدسوقي
مجموع كلي 402
الطالب محمد ابو الحسن عبد الخالق
مجموع كلي : 401
الطالب معاذ محمد المساوى
مجموع كلي :400
الطالب محمود توفيق الجندى
مجموع كلي : 400
الطالبة ريم البدوى عبد الحليم
مجموع كلي :398
الطالب على ايمن عمر
مجموع كلي :397
الطالب محمود محمد المرسي جودة
مجموع كلي : 397
الطالب أحمد جمال اللبان
مجموع كلي :397
الطالبة اسراء الفطايري
مجموع كلي :397
أوائل محافظة دمياط في الثانوية العامة قسم أدبي
الطالب امير محمد السواح
مجموع كلي : 377
الطالب محمد السيد راغب خضر
مجموع كلي :377
الطالبة رحمة صابر الزفتاوى
مجموع كلي : 371
الطالبة مريم أحمد عثمان
مجموع كلي :371
الطالبة رحمة فؤاد جوهر
مجموع كلي :370
الطالبة منة الله مصطفي عجوة
مجموع كلي : 369
الطالبة سارة احمد القط
مجموع كلي :369
الطالب ابو بكر عبد العظيم عامر
مجموع كلي :368
الطالبة مريم أحمد فراج
مجموع كلي : 367
الطالبة جني وليد الشرباصي
مجموع كلي : 366
وتستعد مديرية التربية والتعليم بدمياط لإقامة حفل تكريم لأوائل الثانوية العامة على مستوى المحافظة خلال الأيام المقبلة.
أوائل دمياط في الثانوية العامة (1)
أوائل دمياط في الثانوية العامة (2)
أوائل دمياط في الثانوية العامة (3)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة