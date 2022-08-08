اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 أغسطس 2022 03:56 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

بالأسماء.. تعرف على أوائل دمياط في الثانوية العامة

الإثنين، 08 أغسطس 2022 02:54 م
بالأسماء.. تعرف على أوائل دمياط في الثانوية العامة منال عوض
دمياط - فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت مديرية التربية والتعليم منذ قليل اسماء أوائل الثانوية العامة على مستوى المحافظة، وذلك عقب اعتمادها من قبل الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

وجاءت قائمة أسماء أوائل محافظة دمياط في الثانوية العامة متضمنة كافة الأقسام وكان لإدارتي الروضة وفارسكور نصيبا كبيرا في تحقيق المراكز الأولي على مستوى المحافظة.

وحقق الطالب إسلام الدويل المركز الثاني على مستوى الجمهورية شعبة علمي علوم بفارق درجة وحيدة عن صاحبة المركز الاول.

وحازت موقع اليوم السابع على أسماء أوائل محافظة دمياط والتي جاءت كما يلي.

أوائل دمياط شعبة علمي علوم

الطالب إسلام الدويل مجموع كلي 402

الطالب زياد المتولي يونس مجموع كلي :  398

الطالب يحي نبيل الحزاوي
مجموع كلي : 397

الطالبة روان نشأت حلمي رمضان
مجموع كلي : 396

الطالب عمر طارق عمران
مجموع كلي : 395

الطالب نور الدين حازم عاشور
مجموع كلي : 395

الطالبة : يمني أسامة النجار
مجموع كلي : 395

الطالب عمر محمود الشافعى
مجموع كلي : 395

الطالب أحمد محمد والي
مجموع كلي : 395

الطالب فتحي أحمد الحارون
مجموع كلي : 394

أوائل دمياط قسم علمي شعبة رياضيات

الطالب عبد الرحمن على حسن
مجموع كلي : 403

الطالب أيمن السعيد الدسوقي
مجموع كلي 402

الطالب محمد ابو الحسن عبد الخالق
مجموع كلي : 401

الطالب معاذ محمد المساوى
مجموع كلي :400

الطالب محمود توفيق الجندى
مجموع كلي : 400

الطالبة ريم البدوى عبد الحليم
مجموع كلي :398

الطالب على ايمن عمر

مجموع كلي :397

الطالب محمود محمد المرسي جودة
مجموع كلي : 397

الطالب أحمد جمال اللبان
مجموع كلي :397

الطالبة اسراء الفطايري
مجموع كلي :397

أوائل محافظة دمياط في الثانوية العامة قسم أدبي

الطالب امير محمد السواح
مجموع كلي : 377

الطالب محمد السيد راغب خضر
مجموع كلي :377

الطالبة رحمة صابر الزفتاوى
مجموع كلي : 371

الطالبة مريم أحمد عثمان
مجموع كلي :371

الطالبة رحمة فؤاد جوهر
مجموع كلي :370

الطالبة منة الله مصطفي عجوة
مجموع كلي : 369

الطالبة سارة احمد القط
مجموع كلي :369

الطالب ابو بكر عبد العظيم عامر
مجموع كلي :368

الطالبة مريم أحمد فراج
مجموع كلي : 367

الطالبة جني وليد الشرباصي
مجموع كلي : 366

وتستعد مديرية التربية والتعليم بدمياط لإقامة حفل تكريم لأوائل الثانوية العامة على مستوى المحافظة خلال الأيام المقبلة.
 

أوائل دمياط في الثانوية العامة (1)
أوائل دمياط في الثانوية العامة (1)

 

أوائل دمياط في الثانوية العامة (2)
أوائل دمياط في الثانوية العامة (2)

 

 

أوائل دمياط في الثانوية العامة (3)
أوائل دمياط في الثانوية العامة (3)

الثانوية العامة

اخبار محافظة دمياط

أوائل الثانوية العامة

وزارة التربية والتعليم

وزير التربية والتعليم



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة