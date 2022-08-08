انفجار ثالث مستودع نفط فى أكبر حريق بكوبا وارتفاع الوفيات إلى 122 شخصا.. فيديو

كتبت فاطمة شوقى

تواصل كوبا معركتها لإخماد حريق كبير اندلع قبل يومين فى منشأة نفط مما أسفر عن مقتل شخص واحد وارتفاع الاصابات إلى 122 شخصا مع 16 مفقود من رجال الإطفاء، وأعلنت السلطات الكوبية انفجار ثالث مستدوع نفط.

وقالت السلطات الكوبية، إن النيران وصلت إلى المستودع الثالث للنفط والتى أدت إلى صعود عمود نيران ضخم لعدة عشرات الامتار، وفقا للتليفزيون الكوبى.

وذكرت وسائل اعلام رسمية، أن جهود فرق الطوارئ الكوبية والدولية فى المستودعات الاولى المتضررة لم تكلل بالنجاح ، حيث أن البنية التحتيه لديها مجموعة من 8 خزانات كل منها 50 الف متر مكعب.

ومن بين الجرحى الـ 122 الذين تم تسجيلهم في البداية ، لا يزال 24 منهم في المستشفى ، وخمسة في حالة حرجة.

تم دفن جثة رجل الإطفاء خوان كارلوس سانتانا ، 60 عامًا في بلدته الأصلية روداس ، في مقاطعة سيينفويجوس المجاورة.

وأبرز رئيس كوبا ، ميجيل دياز كانيل ، اليوم "الاحتراف المثالي والتفاني" لطواقم المروحيات التي تكافح الحريق الذي استمر أكثر من 60 ساعة في مدينة ماتانزاس.

وقال الرئيس على حسابه على موقع تويتر: "من المثير للإعجاب في هذا الوقت ، أداء طياري طائرات الهليكوبتر التابعة لسلاح الجو الملكي ، وهم يحلقون فوق أحلك مناطق الحادث وأكثرها سخونة في ماتانزاس".

وسلط الضوء أيضًا على البطولة الدائمة لرجال الإطفاء والعاملين في محطة الناقلات العملاقة والعديد من الأشخاص الآخرين الذين واجهوا النيران. .

وشكر أيضا التضامن الذي أظهره الكوبيون من جميع أنحاء البلاد أو المقيمين في الخارج ، وجمعيات الصداقة مع كوبا من جميع القارات والحكومات والمؤسسات الدولية.

دمرت النيران حتى الآن دبابتين بسعة حوالي 50 ألف متر مكعب من الوقود لكل منهما ، وهو ما يعتبر أكبر حريق في الذاكرة في كوبا.