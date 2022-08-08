انتهاء تبطين وتأهيل 316 كيلو متر من الترع في قرى ومدن محافظة كفر الشيخ

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تم الانتهاء من تبطين 316 كيلو متر ترع، بمراكز ومدن المحافظة، ضمن المشروع القومي الذي وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأنه تابع أعمال التبطين وتأهيل الترع بمراكز وقرى المحافظة والتي تسير جنبا إلى جانب، مراعاة لري الأراضي الزراعية، مؤكداً أن محافظة كفر الشيخ هي المحافظة الوحيدة على مستوى الجمهورية والتي سيتم تأهيل أكبر عدد من الترع بها لأنها تقع في نهاية المصبات.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن أعمال تكاسى وتبطين الترع، تحمى جسور الترع والطرق من الانهيارات، للحفاظ على المال العام وتحسين الخدمات للمواطنين، وتحويل بعض العشوائيات إلى مناطق حضارية وجمالية، فضلاً عن الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، مشيراً إلى أهمية مشروع تبطين الترع والمصارف التى تتفرع من نهر النيل والذى يهدف إلى تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التى كانت تعانى من ضعف المياه، مشدداً على ضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية فى التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التى يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة.

وأضاف المهندس كمال ميدان، وكيل وزارة الرى بكفر الشيخ، تابع الأعمال الجارية لتأهيل وتبطين الترع بقرى مركز مطوبس ضمن البرنامج الرئاسي حياة كريمة، إضافة لاستكمال المشروعات المتعددة بقرى مطوبس، مشيراً إلى أنه تم طرح 508 كيلو، وتمت الترسية لتأهيل 250 كيلو ترع، وجارى الترسية لتبطين وتأهيل 258 كيلو ترع اخرى، ومن المستهدف تبطين وتأهيل ألف كيلو خلال الأربع سنوات بدأت من شهر يوليو 2020، لشهر يوليو 2024م.

وقال ميدان، إنه تفقد أعمال الصيانة بالترع والفروع وحالة المياه بالبحر الصعيدى و ترعة القضابة والجنابيات اليمنى واليسرى للبحر الصعيدى ومحطة الرفع على البحر الصعيدى وفرع نهر النيل بدسوق.