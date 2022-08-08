اليوم.. مجلس الأمن يعقد جلسة إحاطة حول الأوضاع في فلسطين

كتبت: هند المغربي

يعقد مجلس الأمن جلسة إحاطة مفتوحة، تليها مشاورات مغلقة ، حول "الحالة في الشرق الأوسط ، بما في ذلك قضية فلسطين " وذلك لمناقشة التطورات الأخيرة في قطاع غزة، ومن المتوقع أن يطلع المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند على ذلك. وفق تقرير مجلس الأمن.

في رسالتة بتاريخ 5 أغسطس إلى مجلس الأمن، قال المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، إن "العدوان العسكري الإسرائيلي" على غزة "يستهدف المباني السكنية والمركبات والطرق الرئيسية المؤدية إلى المستشفيات". وطالب مجلس الأمن بوقف إسرائيل عن تكرار اعتداءاتها وحماية الأرواح وضمان المساءلة، في إشارة إلى حقيقة أن إسرائيل قد بررت عمليتها على أساس تقارير عن وجود تهديد وشيك ، وشددت الرسالة على أنه "لا يوجد أي مبرر على الإطلاق لمثل هذا الاستخدام للقوة ضد المدنيين" وأن " سلطة الاحتلال على حياة وحقوق شعب محتل ".

ومن جانبه أعرب تور وينسلاند عن قلقه بشأن العنف المستمر ودعا "جميع الأطراف إلى تجنب المزيد من التصعيد" ومن المرجح أن يرحب أعضاء المجلس بالاتفاق على وقف إطلاق النار ويدعون الجانبين إلى الالتزام بوقف إطلاق النار. من المرجح أن يؤكد الأعضاء على جوانب مختلفة من اندلاع العنف الحالي، وفقًا لمواقفهم بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الأكبر.