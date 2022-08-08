اليوم السابع: القاهرة كثفت اتصالاتها لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: بتوجيهات الرئيس السيسى.. القاهرة كثفت اتصالاتها لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة.. «بايدن»: أشكر الرئيس السيسى على دوره فى إنهاء القتال.. «أبو مازن»: الجهود المصرية متواصلة.. ترحيب فلسطينى بوساطة مصر الناجحة.. والأمم المتحدة: استطاعت إعادة الهدوء للقطاع.

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