اليوم السابع
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اليوم.. الأزهر يعلن نتيجة أبطال "تحدى القراءة العربى"

الإثنين، 08 أغسطس 2022 09:18 ص
اليوم.. الأزهر يعلن نتيجة أبطال "تحدى القراءة العربى" الأزهر الشريف - أرشيفية
كتب ــ لؤى على

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ينظم الأزهر الشريف، اليوم الإثنين، احتفالية بمركز الأزهر للمؤتمرات، لتكريم الطلاب الفائزين في الموسم السادس لمشروع تحدي القراءة العربي، وذلك بحضور الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وسارة النعيمي، مدير مكتب مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية على رأس اللجنة المنظمة للمشروع من دولة الإمارات العربية المتحدة، وعدد من علماء وقيادات الأزهر ومعلميه وطلابه.
 
ومن المقرر أن يفتتح وكيل الأزهر فعاليات الاحتفال الذي سيشهد تكريم أبناء الأزهر المتفوقين، وإعلان الفائز بالمركز الأول على مستوى الأزهر الشريف في المسابقة، والذي سيمثل مصر في تصفيات دبي للموسم السادس، فضلا عن الإعلان عن باقي العشرة الأوائل على مستوى الأزهر، بالإضافة إلى الإعلان عن المنطقة الفائزة من بين المناطق الأزهرية المختلفة كأفضل منطقة حققت إنجازًا في هذا الملف.
 
كما يستعرض الحفل الجهود المبذولة من اللجنة التنفيذية لمشروع تحدي القراءة العربي بالأزهر الشريف واللجان التنسيقية بالمناطق الأزهرية، بالتعاون مع اللجنة المنظمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى استعراض نسب مشاركة الطلاب والمعاهد الأزهرية في الموسم الحالي بالمقارنة بالأعوام السابقة.
 
 

مسابقة تحدى القراءة

الامارات

الازهر الشريف

دبى



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