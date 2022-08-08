اليوم السابع
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الهجرة الدولية: مليار دولار استثمارات لـ 30 ألف مهاجر بسوق العمل المصري

الإثنين، 08 أغسطس 2022 04:37 م
الهجرة الدولية: مليار دولار استثمارات لـ 30 ألف مهاجر بسوق العمل المصري لوران دي بويك ممثل الهجرة الدولية فى مصر
كتبت: هند المغربي

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أكد تقرير لوكالة الهجرة الدولية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، أن المهاجرين في مصر يساهمون بشكل إيجابي في سوق العمل والاقتصاد المصري، لافتا إلى أنه يعتبر السوريون الذين يشكلون 17٪ من أعداد المهاجرين الدوليين في مصر من أفضل الجنسيات التي تساهم بشكل إيجابي في سوق العمل والاقتصاد المصري.

وقدرت المنظمة حجم الأموال التي استثمرها 30 ألف مستثمر سوري مسجل في مصر بنحو مليار دولار وهذا يعكس أهمية تعزيز اندماج المهاجرين للتأثير بشكل إيجابي على المجتمع المضيف.

وأوضح تحليل مدة إقامة المهاجرين في مصر أن 60٪ من المهاجرين الدوليين الذين يعيشون في مصر مندمجون جيدًا لأكثر من 10 سنوات (5.5 مليون شخص)، مع 6٪ مندمجين لمدة 15 عامًا أو أكثر (بما في ذلك الأجيال الثانية) .

 

 

 


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