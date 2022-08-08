الهجرة الدولية: مصر ملاذ آمن لـ 9 ملايين لاجئ من 133 دولة

كتبت: هند المغربي

أفاد تقرير لمنظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، بأن العدد الحالي للمهاجرين الدوليين الذين يعيشون في مصر يقدر بـ 9،012،582 مهاجر من 133 دولة ، وهو ما يعادل 8.7٪ من السكان المصريين.

وأشار التقرير، إلى أن من بين 133 دولة تأتى السودانين (4 ملايين) والسوريون (1.5 مليون) واليمنيون (مليون) والليبيون (مليون). تشكل هذه الجنسيات الأربع 80٪ من المهاجرين الدوليين المقيمين حاليًا في البلاد.

ولفت التقرير، إلى أن هناك زيادة ملحوظة في عدد المهاجرين منذ عام 2019، بسبب عدم الاستقرار الذي طال أمده في البلدان المجاورة لمصر، مما دفع الآلاف إلى البحث عن فرصه في مصر كملاذ امن.

وأكدت منظمة الهجرة الدولية في تقريرها أن مصر كانت سخية في إدراج المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في النظم الوطنية للتعليم والصحة، على قدم المساواة مع المصريين في كثير من الحالات وكذلك إدراج السكان المهاجرين في خطة التطعيم الوطنية ضد كوفيد-19 مثالاً حديثًا واضحًا على نهج الحكومة المصرية في معاملة المهاجرين، على قدم المساواة مع المواطنين المصريين.