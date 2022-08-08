النيابة تنتدب المعمل الجنائي لمعاينة أسباب اندلاع حريق شقة بحدائق القبة

كتب عبد الله محمود - كريم صبحى

أمرت نيابة حدائق القبة بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة شقة سكنية بأحد العقارات نشب بها حريق لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكان رجال الحماية المدنية، تمكنوا منذ قليل، من السيطرة على الحريق الذى شب داخل شقة سكنية في حدائق القبة، حيث إجراء عملية التبريد حتى لا تندلع النيران مرة أخرى.

كانت الإدارة العامة للحماية المدنية دفعت بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

كما تم الدفع بث سيارات إسعاف تحسبا لوقوع أية إصابات نتيجة حالات الاختناق التى تنتج عن الحريق، كما تم قطع الغاز الطبيعي عن العقار بالكامل.

كما تم فرض كردون امنى بمحيط المنطقة وعمل تحويلات مرورية أمام حركة السيارات لعدم إعاقة عمل رجال الحماية المدنية فى السيطرة وإطفاء الحريق.