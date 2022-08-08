اليوم السابع
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النيابة الإدارية: يحق للشاكى عدم الإفصاح عن هويته بشرط تحديد الشكوى.. فيديو

الإثنين، 08 أغسطس 2022 01:44 م
النيابة الإدارية: يحق للشاكى عدم الإفصاح عن هويته بشرط تحديد الشكوى.. فيديو المستشار محمد سمير متحدث النيابة الإدارية
كتب أحمد إسماعيل

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قال المستشار محمد سمير متحدث النيابة الإدارية في حديثه لتلفزيون اليوم السابع، إنه يحق للشاكى عدم الإفصاح عن هويته في بلاغات النيابة الإدارية، خاصة لو كان يعمل في نفس الجهة التي يشكو من وجود شبهة فساد بها، ولكن شرط أن يحدد هذه الشكوى ولا يتركها عامة.

 

 

وأوضح متحدث النيابة الإدارية أن منظومة الشكاوى التي اتاحتها النيابة الإدارية عبر البريد الألكترونى أو الخط الساخن أو تطبيق النيابة الأدارية عبر جوجل ستور يسمح للمواطنين بالتقدم بالشكوى دون الإفصاح عن هويته شرط تحديد نوعية الشكوى وفى أي مكان في الجهة المشكو في حقها واسم المشكو في حقه، وأن وجد مستندات تدعم الشكوى، إنما الشكاوى المجهلة العامة لا ينظر إليها .

وأضاف المستشار محمد سمير قائلا أحيانا كثيرة لا انتظر بلاغات المواطنين وإنما أرصد واقعة رصدتها وسائل الاعلام وتحول للفحص والتحقيق مباشرة لبيان وجود شبهة فساد من عدمه فيها .

 


النيابة الإدارية

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معاون نيابة إدارية

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جرائم الفساد

شكاوى النيابة الإدارية



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