اليوم السابع
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النيابة الإدارية: نرصد سنويا حجم المخالفات داخل كل قطاعات الدولة

الإثنين، 08 أغسطس 2022 01:26 م
النيابة الإدارية: نرصد سنويا حجم المخالفات داخل كل قطاعات الدولة المستشار محمد سمير متحدث النيابة الإدارية
كتب أحمد إسماعيل

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قال المستشار محمد سمير متحدث النيابة الإدارية في حديثه لتلفزيون اليوم السابع، عندما نتكلم عن دور النيابة كفاعل أساسى وفقا للدستور، كونها إحدى الجهات القضائية القائمة على مكافحة الفساد والمخالفات المالية والإدارية داخل الجهاز الإدارى للدولة فهذه هي رسالتها الأساسية.

وأضاف متحدث النيابة الإدارية أننا على مستوى الجمهورية، لدينا أكثر من 200 نيابة يباشرون يوميا، تحقيقات في مختلف القضايا بدءا من المخالفات البسيطة، وصولا إلى المخالفات التي تشكل جرائم شبهة فساد، لافتا إلى أن هذه التحقيقات لها سياسية معينة في الإعلام، للإعلان عنها في بيانات صادرة عن الهيئة.

 

 

وأوضح المستشار محمد سمير، أن النيابة قد تصدر بيانا للتنويه عن التحقيق في بعض القضايا التي تشغل الرأي العام، والتي ترصد عن طريق السوشيال ميديا، وعقب انتهاء التحقيقات بشكل كامل يتم الكشف عن ملابسات القضية وما توصلت إلية التحقيقات، حتى لا نكشف سرية التحقيقات أو نعوق سير العدالة.

 وأشار متحدث النيابة الإدارية إلى أن هذا الإجراء هو المتبع في الكشف عن القضايا المحققة داخل النيابة إعلاميا، لافتا إلى أن هناك بعض القضايا ترى الهيئة أنه من المصلحة العامة عدم نشر تفاصيل عن هذا الموضوع ، ويكون وفقا لتوجيهات المستشار رئيس الهيئة وطبيعة ونوع هذه التحقيقات.

وتابع المستشار محمد سمير حديثه قائلا، وفى المجمل فأنه سنويا يصدر تقرير يرصد  حجم المخالفات المالية والإدارية داخل كل قطاع من قطاعات الدولة وأبرز القضايا التي باشرتها النيابة الإدارية ويتم الإعلان عنه لوسائل الاعلام .

 

 


النيابة الإدارية

مسابقة النيابة الإدارية

معاون نيابة إدارية

متحدث النيابة الإدارية



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