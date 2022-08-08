النيابة الإدارية تستقبل اليوم المتقدمين لوظيفة معاون من دفعة 2021

كتب: محمد أبو ضيف

تستقبل اليوم هيئة النيابة الإدارية في مقرها بميدان النجدة بمدينة السادس من أكتوبر، المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية من دفعة 2021، من كليات حقوق جامعات سوهاج وجنوب الوادي وأسوان وأزهر القاهرة وأزهر طنطا وأزهر تفهنا، وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

كانت أعلنت هيئة النيابة الإدارية عن مواعيد مقابلات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية من دفعة 2021 من كليات حقوق جامعات سوهاج، وجنوب الوادي وأسوان وأزهر القاهرة وأزهر طنطا وأزهر تفهنا، وذلك يوم الاثنين 8 أغسطس 2022، في تمام الساعة التاسعة صباحاً، وذلك بمقر النيابة الادارية بميدان النجدة بمدينة السادس من أكتوبر.

وأكدت الهيئة على عدة تعليمات لحضور المقابلة الشخصية، منها:

- التأكيد على الحضور في الموعد المحدد لكل متقدم.

- ضرورة إحضار أصل بطاقة الرقم القومي للمتقدم.

- التأكيد على حضور الاختبار بدون التليفون المحمول.

- التأكيد على ضرورة، اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وإرتداء الكمامة والفيس شيلد.