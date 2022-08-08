النمسا: حرب أوكرانيا وأزمة الغاز تهددان بانقطاع التيار الكهربائى

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أكدت ليونور جويسلر وزيرة الطاقة والمناخ في النمسا، أن بلادها تتسم بأمن إمدادات للطاقة أعلى من المتوسط ولكن لا يمكن اعتبار إمداد الطاقة المستقر أمرًا مفروغًا منه.



وقالت وزيرة الطاقة النمساوية، فى تصريحات اليوم الاثنين، تعليقا على الانقطاع الواسع لخدمة الكهرباء في ولاية "تيرول" النمساوية، إن هناك مجموعة واسعة من التأثيرات السلبية على قطاع الطاقة بسبب حرب أوكرانيا وأزمة الغاز والطاقة ونمو الجرائم الإلكترونية التي تتسبب أيضًا في مخاطر ازدياد انقطاع التيار الكهربائي.



وأشارت إلى أنه إذا انقطعت الكهرباء في النمسا لمدة 24 ساعة فإن الضرر الاقتصادي سيكون على الأقل 1.2 مليار يورو.



من جانبه، قال راينر ويل المدير الإداري لجمعية التجارة النمساوية، في تصريحات اليوم الاثنين، إن هناك خللا قد يحدث في نظام إمداد الطاقة الأوروبي، حيث لا يوجد أمان بنسبة 100 في المائة، وقد تزايدت مؤخرا مخاطر وقوع انقطاع التيار الكهربائي.



وحذر من توقعات الحمل الزائد على استهلاك الطاقة في فصل الشتاء المقبل، معتبرا أن عواقب انقطاع التيار الكهربائي ستكون كارثية على المجتمع والاقتصاد والتجارة.



وأوضح أن جمعية التجارة أصدرت دليلا للتعامل مع الأزمة في حالة وقوعها في فصل الشتاء.