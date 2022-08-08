النقض تعاقب عصابة الفيوم بالمؤبد لقطعهم الطريق وسرقة السيارات بالإكراه

كتب إبراهيم قاسم

قضت محكمة النقض، بمعاقبة 6 متهمين بالسجن المؤبد، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي لسرقة المواطنين وحيازة أسلحة نارية بنادق آلية في الفيوم.

وجاء منطوق حكم محكمة النقض، بمعاقبة كل من "غزال.خ" و"عادل.ع" و"حجاج.ر" و"احمد.ع" و"احمد.ع" و"احمد.م"، بالسجن المؤبد عما اسندا اليهم من اتهام والزامهم المصاريف الجنائية.

وأحالت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة الجنائية، لقيامهم فى يوم 15 مارس 2016 بالاستيلاء على السيارة والمنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمدعو" قرني .ع" حال قيادة المجنى عليه "عمرو .ع "وكان ذلك ليلاً حال سيره بها بالطريق العام وبطريق الاكراه الواقع عليه بأن قاموا باستيقافه وقاموا بإشهار اسلحة نارية فى وجهه وقاموا بإطلاق اعيرة نارية احدثت احداها اصابة المجنى عليه مما ترك اثراً فتمكنوا بهذه الوسيلة القسرية من شل مقاومته وبث الرعب فى نفسه واستولوا على السيارة والمنقولات.

كما احرزوا اسلحة نارية مششخنة وبنادق آلية حال كونها مما لا يجوز الترخيص بحيازتها او احرازها واحرزوا ذخائر مما تستعمل فى الاسلحة النارية سالفة البيان.

وبعد صدور حكم من محكمة الجنايات ضد المتهمين قاموا بالطعن عليه امام محكمة النقض التي أصدرت حكمها المتقدم.