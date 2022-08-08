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المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن: نشكر مصر من على جهودها لوقف إطلاق النار بغزة

الإثنين، 08 أغسطس 2022 10:45 م
المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن: نشكر مصر من على جهودها لوقف إطلاق النار بغزة مجلس الأمن
كتب عبد الوهاب الجندى

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أشادت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة بالجهود المصرية في إرساء الهدنة ووقف إطلاق النار بقطاع غزة بين فلسطين وإسرائيل، قائلة: "نشكر مصر وكل من ساهم في التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة"، جاء ذلك خلال كلمتها بجلسة مجلس الأمن الدولي لمناقشة الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك قضية فلسطين.

من جانبها أكدت الأمم المتحدة، أن وقف إطلاق النار فى غزة لا يزال صامدا مشيدة بأهمية الدور المصرى فى إرساء الهدنة، داعية جميع الأطراف للحفاظ على الهدنة فى قطاع غزة والابتعاد عن التصعيد.
 
وقال توروينسلاند المنسق الأممى لعملية السلام فى الشرق الأوسط، خلال جلسة لمجلس الأمن لمناقشة الحالة فى الشرق الأوسط بما فى ذلك قضية فلسطين: "أشيد بدور مصر فى التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين".
 
وأضاف توروينسلاند: "حلقات العنف فى غزة لن تتوقف إلا بتحقيق تسوية سياسية للنزاع تضع حدا للاحتلال، والقطاع كان على شفا انهيار إنسانى عندما دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ".
 
ونجحت الدولة المصرية فى إقرار وقف إطلاق النار بقطاع غزة بعد اتصالات مكثفة مع حركة الجهاد الإسلامى والجانب الإسرائيلى، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكللت التحركات المصرية بالنجاح فى وقف نزيف الدم بالقطاع، وذلك وسط حالة من الترحيب الشعبى والرسمى فى الأراضى الفلسطينية، وكذلك قيادات الدول الكبرى، ودخل وقف إطلاق النار فى قطاع غزة حيز التنفيذ بالفعل، مساء الأحد بتوقيت القاهرة.

 


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