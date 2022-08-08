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المفوضية الأوروبية توافق على مخطط إيطالى للحد من الاحتباس الحرارى

الإثنين، 08 أغسطس 2022 04:14 م
المفوضية الأوروبية توافق على مخطط إيطالى للحد من الاحتباس الحرارى الاحتباس الحرارى
كتبت: هناء أبو العز

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وافقت المفوضية الأوروبية ، بموجب قواعد مساعدات الدولة في الاتحاد الأوروبي ، على مخطط إيطالى، لدعم إنشاء وتشغيل مصانع إنتاج الميثان الحيوي الجديدة أو المحولة، وهذا الإجراء هو جزء من استراتيجية إيطاليا للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وزيادة حصتها من الطاقات المتجددة، ويساهم في أهداف خطة REPowerEU لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي وتسريع الانتقال الأخضر.
 
من جانبها قالت نائبة الرئيس التنفيذي مارجريت فيستاجر ، المسؤولة عن سياسة المنافسة: إن خطة المساعدة الإيطالية التي اعتمدناها اليوم ستعزز إنتاج الاتحاد الأوروبي من الميثان الحيوي المستدام لاستخدامه في قطاعي النقل والتدفئة، بما يتماشى مع خطة REPowerEU  سيساعد إجراء المساعدة الإيطالية ، الذي سيتم تمويله جزئيًا من قبل مرفق التعافي والمرونة ، إيطاليا على تحقيق أهدافها لخفض الانبعاثات ، وتقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري الروسي وتحسين أمن إمدادات الغاز ، مع الحد من التشوهات المحتملة للمنافسة ".
 
المخطط الذي أخطرته إيطاليا ، والذي سيستمر حتى 30 يونيو 2026 ، سيتم تمويله جزئيًا من قبل RRF ، بعد التقييم الإيجابي للمفوضية لخطة التعافي والقدرة على الصمود في إيطاليا واعتمادها من قبل المجلس.
 
وسيدعم المخطط إنتاج الميثان الحيوي المستدام ليتم حقنه في شبكة الغاز الوطنية لاستخدامه في قطاعي النقل والتدفئة. على وجه الخصوص ، يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز بناء وتشغيل مصانع إنتاج الميثان الحيوي الجديدة أو المحولة في إيطاليا. من أجل التأهل للحصول على المساعدة بموجب المخطط ، يجب أن يتوافق إنتاج الميثان الحيوي مع المتطلبات المنصوص عليها في توجيه الاتحاد الأوروبي للطاقة المتجددة . لكي يتم استخدام الميثان الحيوي في قطاع النقل على وجه التحديد ، فإن إنتاج الميثان الحيوي المتقدم فقط هو المؤهل للحصول على المساعدة ، لأنه الوقود الأكثر استدامة وصديقًا للبيئة ، لمساعدة الاتحاد الأوروبي على تحقيق أهدافه المتعلقة بالمناخ والطاقة.
 
وتُمنح المساعدة بشكل تراكمي على شكل منح استثمارية ، بميزانية إجمالية 1.7 مليار يورو ، تُدفع في نهاية مرحلة البناء لجميع المشاريع المدعومة، وسيغطي مبلغ المساعدة لكل مشروع ما يصل إلى 40٪ من تكاليف الاستثمار المؤهلة.
 
 
 

الميثان الحيوى

ايطاليا

الاتحاد الأوروبى

الاحتباس الحرارى



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