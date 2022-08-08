المفوضية الأوروبية توافق على خطة لدعم إنتاج الهيدروجين المتجدد برومانيا

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وافقت المفوضية الأوروبية اليوم الإثنين بموجب قوانين مساعدات الدول الأعضاء، على خطة رومانية بقيمة 149 مليون يورو من خلال مرفق التعافي والقدرة على الصمود ('RRF') لدعم إنتاج الهيدروجين المتجدد في البلاد، بما يتماشى مع أهداف استراتيجية الاتحاد الأوروبي للهيدروجين والصفقة الخضراء وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي وتسريع الانتقال الأخضر.



وقالت نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية مارجريت فيستاجر، والمسئولة عن سياسة المنافسة - في بيان نشرته المفوضية عبر موقعها الرسمي - " إن هذه الخطة التي تبلغ قيمتها 149 مليون يورو ستُمكّن رومانيا من زيادة قدراتها على إنتاج الهيدروجين المتجدد، مع الحد من التشوهات المحتملة للمنافسة.. والإجراء المعتمد اليوم لن يُساهم فقط في تحقيق استراتيجية الاتحاد الأوروبي للهيدروجين وطموحات الصفقة الخضراء للاتحاد الأوروبي، بل انه سيُساعد رومانيا أيضًا في استبدال الغاز الطبيعي والفحم والنفط في الصناعات التي يصعب إزالة الكربون منها وقطاعات النقل وفي تقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري المستورد".



وكانت رومانيا قد أخطرت المفوضية بخطتها في هذا الشأن، والتي ستستمر حتى 31 ديسمبر 2023، لدعم إنشاء مرافق جديدة لإنتاج الهيدروجين المتجدد وتحقيق قدرات إنتاج هيدروجين عالية بحلول 31 ديسمبر 2025 بما لا يقل عن 100 ميجاوات في منشآت التحليل الكهربائي التي تنتج ما لا يقل عن 10000 طن من الهيدروجين سنويًا