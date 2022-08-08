المستشار الألمانى يستبعد التراجع عن عقوبات روسيا رغم أزمة الطاقة

أعلنت متحدثة باسم الحكومة الألمانية، إصرار المستشار الألمانى، أولاف شولتز، على عدم التراجع عن فرض العقوبات على روسيا، حتى مع التوقع بارتفاع تكلفة الطاقة بشكل أكبر على البلاد.

وأضافت المتحدثة، فى مؤتمر صحفى نشرته وسائل الإعلام، إن أكبر اقتصاد فى الاتحاد الأوروبى سيواجه أشهرا صعبة خلال الفترة المقبلة، مضيفة أن ألمانيا تقف بحزم إلى جانب أوكرانيا، وتعمل على استمرار العقوبات التى تم الاتفاق عليها مع الاتحاد الأوروبى والمجتمع الدولي.

واستبعدت الحكومة الألمانية، وفقًا لما نشرته شبكة سكاى نيوز عربية عن المتحدثة باسم الحكومة الألمانية، الموافقة على خط أنابيب "نورد ستريم 2" المعلق حاليا، وتعانى ألمانيا من مشكلة فى توفير بديل للغاز الروسى، إذ تراجعت إمدادات الغاز عبر خط "نورد ستريم 1" إلى نحو 20 % فقط من طاقته الاستيعابية.

ومنذ اندلاع الأزمة الأوكرانية فى فبراير الماضى، فرضت ألمانيا والاتحاد الأوروبى وغيرها من الدول عقوبات على الجانب الروسى شملت قطاعات النفط والطاقة.