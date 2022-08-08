اليوم السابع
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المحطات النووية: صب خرسانة المفاعل الثانى بالضبعة بقدرة 1200 ميجا وات نوفمبر

الإثنين، 08 أغسطس 2022 03:00 ص
المحطات النووية: صب خرسانة المفاعل الثانى بالضبعة بقدرة 1200 ميجا وات نوفمبر الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية
كتب: رحمة رمضان

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كشف الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية، أنه وفقا للجدول الزمنى المتفق عليه لمشروع المحطة النووية بالضبعة سيتم صب الخرسانة للمفاعل الثانى بقدرة 1200 ميجا وات خلال شهر نوفمبر المقبل ، موكدا أنه سيتم صب الخرسانة لباقى المفاعلات التى يبلغ عددها 2 بقدرة 1200 ميجا وات لكل مفاعل تباعاً.
 
وأضاف الوكيل فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم تشغيل المفاعل النووي الاول بقدرة 1200 ميجا وات لتوليد الكهرباء وفقا للجدول الزمنى للمشروع تجارياً فى  2028 ، لافتا إلى أنه سيتم تشغيل باقي المفاعلات تباعا ليتم تشغيلها بكامل قدرتها فى 2030 لتصل اجمالي القدرات المولدة من الطاقة النووية على الشبكة القومية للكهرباء 4800 ميجا وات.
 
وتابع الوكيل، أن محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء بقدرة 4800 ميجا وات تعتبر صديقة للبيئة و تتمتع بأعلى معايير الأمان النووية علاوة على أن المشروع حصل على جائزة ثان افضل مشروع بالعالم ، مضيفا أن الاتفاقية الحكومية بين مصر و روسيا ممثلة فى شركة روساتوم الروسية تنص على إنشاء المفاعلات الخاصة بالمحطة النووية من الجيل الثالث، و يحتوى  هذا الجيل على تصميم بسيط وموثوق به، ومقاومة لخطأ المشغل "العامل البشرى".

الضبعة

الطاقة النووية

الكهرباء

الطاقة المتجددة

امجد الوكيل



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