المتهم بقتل صديقه فى الساحل يمثل جريمته أمام النيابة العامة

كتب عبد الله محمود

أدلى المتهم بقتل صديقه بسبب خلافات مالية بينهم فى دائرة قسم شرطة الساحل، باعترافات تفصيلية أمام فريق النيابة العامة خلال قيامه بتمثيل الجريمة، حيث كشف أنه اتفق مع صديقه المجنى عليه على الالتقاء مع بعضهما بأحد المقاهى لإنهاء الخلاف بينهما.

وأضاف المتهم أنه عقب تقابله مع القتيل نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى التشابك بالايدى، مضيفا أنه خلال المشاجرة أخرج سلاح أبيض وقام بالاعتداء على المجنى عليه به بعد سدد له عدة طعنات نافذة، سقط الضحية على أثرها على الأرض غارقا فى دمائه.

واستكمل أنه فور رؤيته لصديقه المجنى عليه ساقطا على الأرض غارقا فى دمائه وفارق الحياة ، قام بالاستيلاء على جميع متعلقاته الشخصية من مبالغ مالية وهاتف محمول، ثم فر هاربا، حتى تم القاء القبض عليه.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الساحل بلاغًا من الأهالي، يفيد بمقتل شاب بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب فى العقد الثالث من العمر، إثر إصابته بجرح طعني في الصدر، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبي الجريمة.

وكشفت التحريات أن مشادة كلامية نشبت بين المجني عليه وصديقه تطورت إلى مشاجرة قام خلالها المتهم بطعن المجنى عليه بسلاح أبيض فسقط على الأرض مفارقا للحياة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، وتم تحرير محضر اللازم، واخطرت النيابة العامة ، التى أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.