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الكنيسة تصلى أول قداس بكنيسة السيدة العذراء ببنى مهدى بالمنيا عقب تجديدها

الإثنين، 08 أغسطس 2022 07:18 م
الكنيسة تصلى أول قداس بكنيسة السيدة العذراء ببنى مهدى بالمنيا عقب تجديدها جانب من القداس
كتب: محمد الأحمدى

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صلى الأنبا مكاريوس أسقف إيبارشية المنيا، قداس الأحد الأول من شهر مسرى بكنيسة السيدة العذراء بقرية بنى مهدى، التابعة للإيبارشية، وهو أول قداس فى الكنيسة عقب انتهاء الأعمال الإنشائية ضمن خطة تجديدها.

وفى السياق ذاته دشن أسقف إيبارشية المنيا أوانى المذبح والايقونات، وعقب القداس حضر نيافته مدارس الأحد للأطفال بالكنيسة، وزار بعض المرضى بالقرية.

وبدأت الكنيسة القبطية القبطية الأرثوذكسية صوم السيدة العذراء مريم أمس 7 أغسطس، وذلك لمدة 15 يوما، حيث يعتبر من أكثر الأصوام قربا لقلوب الأقباط، نظرًا للمكانة التى تحتلها السيدة العذراء فى الكنيسة القبطية.

ويوافق العيد الشهرى للسيدة مريم العذراء فى الكنيسة الأرثوذكسية يوم 21 من كل شهر قبطى، وهو تذكار لرحيلها فى 21 طوبة الموافق يوم 30 يناير تقريبًا، وعيد صعود جسدها إلى السماء تعيد له الكنيسة يوم 16 مسرى، الذى يوافق 22 من أغسطس، ويسبقه صوم العذراء (15 يوما).


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

كنيسه السيده العذراء

ايبارشيه المنيا



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