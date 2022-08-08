القوى العاملة: تحصيل 145 مليون جنيه مستحقات ومعاشات 32 ألف مصري بالأردن

كتبت آية دعبس

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة ، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية - عمان، فى تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بالمملكة الأردنية لصرف مستحقاتهم، التى تقدموا بشكوى بشأنها، فضلا عن معاشات الضمان، بلغت 7 ملايين و 584 ألفاً و78 دولارا، أى ما يوازى 145 مليون جنيه مصري تقريبًا.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن الوزير كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم بهذا الشأن فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتها أولًا بأول.

وأضاف المتحدث الرسمى، أنه بمتابعة هذه الشكاوى وما تم إنجازه فى كافة المجالات مع الملحق العمالى طلعت السيد محمد رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن ، أكد أن المكتب تواصل مع مسئولى الشركات وأصحاب الأعمال التى تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وأسفر خلال الشهور الستة الماضية عن تحصيل مستحقات بلغت 41 ألفاُ و 698 دولارا أي ما يعادل 797 ألفاً و265 جنيها تقريبا لـ 48 عاملا .

كما تم تحصيل 3 ملايين و 894 ألفا و 713 دولارا أي ما يعادل 74 مليونا و466 ألفا و912 جنيها تقريبا ضمان ومعاشات نحو 30 ألفا و 898 مستحقاً ، وبلغت تحويلات مستحقات الضمان الدفعة الواحدة 3 ملايين و647 ألفاً و667 دولاراً أي ما يعادل 69 مليونا و743 ألفا و304 جنيهات مصرية تقريبا لنحو 1897 مستحقاً.

وقال رئيس مكتب التمثيل العمالي : إنه المكتب وفر خلال الفترة المشار إليها 15 فرصة عمل بالداخل، واعتماد عقود وتأشيرات عمل بإجمالى 103 عقدا ، وبذلك يصل إجمالي فرص وعقود العمل خلال تلك الفترة 118.

وأوضح الملحق العمالى طلعت السيد ، أنه تم خلال هذه المدة تسوية 37 شكوى وديًا استفاد منها 57 عاملا ، وإحالة 27 شكوى للقضاء تخص 38 عاملا بإجمالى الشكاوى 64 شكوى تخص 95 مستفيدا، فضلا عن القيام 59 زيارة للجهات الحكومية، و 12 زيارة لأصحاب الأعمال، و8 لقاءات واجتماعات مع التجمعات العمالية، و 6180 استشارة عمالية، من إجمالى 6259 زيارة ولقاءً واستشارة.