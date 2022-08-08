اليوم السابع
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القومى للمرأة يهنئ الفتيات الاوائل بالثانوية العامة ويشيد بدور أولياء الأمور

الإثنين، 08 أغسطس 2022 11:50 ص
القومى للمرأة يهنئ الفتيات الاوائل بالثانوية العامة ويشيد بدور أولياء الأمور الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة
كتب محمود راغب

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تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهاني الى الفتيات الأوائل في الثانوية العامة لهذا العام.
 
وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ سعادتها وفخرها بالنجاح المشرف الذى حققته الفتيات، وحصولهن على المراكز الأولى في الثانوية العامة ، و على مستوى مكفوفى الجمهورية لهذا العام ، معربة عن بالغ تقديرها لجهدهن لتحقيق هذا النجاح المشرف ، واسعاد قلوب أسرهن والمصريين جميعاً ، متمنيه لهن المزيد من النجاح و التوفيق واستكمال دراستهن بتفوق وتحقيق أحلامهن.
 
كما أشادت بدور أولياء أمور الطالبات المتفوقات في رعاية بناتهن ودعمهن والاهتمام بهن، وتشجيعهن حتى حققن هذا النجاح الكبير .
 
 
 

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