اليوم السابع
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القوات المسلحة تحتفل بتخريج دفعة رقم 1 فنيين المرشحين للعمل بهيئة السكك الحديدية

الإثنين، 08 أغسطس 2022 01:37 م
القوات المسلحة تحتفل بتخريج دفعة رقم 1 فنيين المرشحين للعمل بهيئة السكك الحديدية جانب من الجولة
كتب زكى القاضى

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https://youtu.be/_R8uWo1nj8E
 
احتفلت الكلية العسكرية التكنولوجية بتخريج الدفعة رقم 1 فنيين المرشحين للعمل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، وذلك بعد اتمام دورتهم التدريبية بالكلية العسكرية التكنولوجية بالتنسيق مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر بوزارة النقل.
 
تضمن الاحتفال تنفيذ الطلبة عدد من العروض العسكرية أظهر مدى ما أكتسبوه خلال دورتهم التدريبية من انضباط عسكرى، أعقب ذلك عرض فيلم تسجيلى من إعداد إدارة الشئون المعنوية تحت عنوان "شريان الأمل" تضمن مراحل إعداد وتنفيذ الدورة التدريبية، بدءاً من استقبال الدارسين ومروراً بالتدريب الفنى والتخصصى وفقاً لأحدث الأساليب العلمية بالمنشآت التعليمية بالقوات المسلحة .
 
تلا ذلك إعلان نتيجة الدورة، كما قام الفريق كامل الوزير وزير النقل بتكريم أوائل الخريجين تقديراً لتفوقهم خلال فترة دراستهم بالكلية العسكرية التكنولوجية .
 
وألقى اللواء أركان حرب حسام الدين مصطفى عبد السلام مدير الكلية العسكرية التكنولوجية، كلمة قدم خلالها التهنئة للخريجين وأسرهم متمنياً لهم التوفيق فى المستقبل، مشيراً إلى أن جميع الدراسين إكتسبوا الكثير من العلوم والخبرات العلمية والعملية التى تؤهلهم لإداء مهامهم على أكمل وجه، مشيراً إلى  حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة الإمكانيات لتطوير نظم الإعداد والتاهيل بالكلية العسكرية والتكنولوجية .
 
وقدم الفريق كامل الوزير وزير النقل خلال كلمتة الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، صاحب فكرة تدريب العناصر الجديدة لهيئة السكك الحديدية فى المؤسسات التعليمية للقوات المسلحة، كما قدم الشكر والتقدير للقيادة العامة للقوات المسلحة ولكافة مؤسسات القوات المسلحة التى شاركت فى تدريب عناصر السكك الحديدية، مشيراً إلى أن هذا الحدث يأتى تنفيذاً للخطة الشاملة لتطوير سكك حديد مصر والتى وجهت بها القيادة السياسية، والتى ترتكز على العديد من المحاور أهمها تطوير العنصر البشرى .
 
وأوصى الفريق كامل الوزير الخريجين بالإنضباط ومواصلة الإطلاع لمواكبة التطور التكنولوجى فى مجال السكك الحديدية والعمل على مدار الساعة لتصبح هيئة سكك حديد مصر فى طليعة الهيئات العاملة بالدولة .
 
واختتمت الاحتفالية بعرض مشاريع التخرج أظهرت مدى ما وصل إليه الخريجين من مستوى تعليمى راقٍ خلال فترة دراستهم بالكلية العسكرية التكنولوجية .
 
حضر الاحتفالية اللواء أ ح خالد قناوى مساعد وزير الدفاع للكليات العسكرية وعدد من قادة وضباط القوات المسلحة  وعدد من مسئولى وزارة النقل .
 
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