القوات العراقية تعتقل إرهابيين وتضبط عبوات ناسفة في محافظة الأنبار

وكالات

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، القاء القبض على إرهابيين اثنين وضبط عبوات ناسفة في محافظة الأنبار.

وذكرت الخلية في بيان نشرته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "بعمليات منفصلة نفذت وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة العاشرة وبالتعاون مع اللوائين المشاة ٣٩ و٤٠ وكتيبة استطلاع الفرقة، اسفرت عن القاء القبض على ارهابيين اثنين احدهما في سيطرة الجرايشي بالرمادي وهو من المدرجين ضمن قاعدة البيانات لكونه مطلوب لاحدى الاجهزة الامنية بموجب مذكرة قبض قضائية وفق المادة ٤ إرهاب".

واضافت، ان "الاخر في منطقة الدواية بقضاء الكرمة وهو من المطلوبين للقضاء ايضا وفق المادة ذاتها".

وتابعت، "كما تمكنت القوة من ضبط 10 عبوات مختلفة الاشكال والانواع في منطقة الشهابي الاولى بقضاء الكرمة الانبار "، مؤكدة انه "جرى تسليم الارهابيين الى جهات الطلب، فيما تكفلت مفارز المعالجة الهندسية برفع المواد وتفجيرها موقعيا".