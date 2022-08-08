كتب بهجت أبو ضيف

ألقى ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على متهم، بحوزته كمية من مخدر الحشيش في الوراق، واعترف المتهم بالاتجار بالمواد المخدرة، فتمت إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.

توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى تورط عاطل في ترويج المواد المخدرة بين عملائه، بمنطقة الوراق.

بإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وضبط بحوزته كمية من مخدر الحشيش، وبمواجهته اعترف بالاتجار بالمواد المخدرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيئ يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.