اليوم السابع
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القبض على عامل محكوم عليه بـ114 سنة فى الفيوم

الإثنين، 08 أغسطس 2022 11:39 ص
القبض على عامل محكوم عليه بـ114 سنة فى الفيوم قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عامل مقيم بدائرة مركز شرطة إطسا بالفيوم، محكوم عليه فى 53 قضيه "تبديد" بإجمالى عقوبات بالحبس بلغت 114 سنة و9 شهور، وذلك أثناء تواجده بإحدى الشقق المستأجرة بدائرة قسم شرطة بدر.
 
كما تم ضبط مقاول مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة محكوم عليه فى 19حكم حبس جزئى وغرامات "مبانى" بإجمالى عقوبات بالحبس بلغت 12 سنة، وغرامات مالية مستحقة بلغت 11,200,000 جنيه، وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وبمواجهتهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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