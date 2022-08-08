اليوم السابع
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الغطاسون ينقذون فتاة ألقت نفسها من أعلى كوبرى ستانلي بالإسكندرية

الإثنين، 08 أغسطس 2022 06:45 م
الغطاسون ينقذون فتاة ألقت نفسها من أعلى كوبرى ستانلي بالإسكندرية اسعاف - أرشيفية
الإسكندرية فريق محافظات

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تمكن فريق إنقاذ بمحافظة الإسكندرية من إنقاذ فتاة حاولت الانتحار بإلقاء نفسها من أعلى كوبرى ستانلى بشرق المدينة وتم إنقاذها قبل أن تتعرض للغرق، وجرى نقلها إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

 

ومن جانبه قال الكابتن إبراهيم مارينا، مسؤول الإنقاذ بشاطئ ستانلى، إنه فوجئ باستغاثات المواطنين بعد ترك فتاة، تبلغ من العمر 20 عامًا، متعلقاتها الشخصية، وإلقاء نفسها فى البحر من أعلى الكوبرى.

 

وأشار "مارينا" إلى أن الفتاة من محافظة القاهرة وألقت نفسها فى اتجاه البحر المفتوح وليس الشاطئ، مما يمثل خطورة كبيرة على السباحة فى هذه المنطقة، إلا أنه سارع برفقة زملائه بالدخول إلى البحر باستخدام "بدال" وإنقاذها فى مدة لا تتجاوز الدقيقتين.

 

وأضاف أنه جرى إخراج الفتاة، إلى الشاطئ وعمل الإسعافات الأولية والإفاقة لها ونقلها بسيارة الإسعاف إلى مستشفى شرق المدينة، لتلقى العلاج اللازم.

 

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الرمل أول، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.

 


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إنقاذ فتاة

كوبري ستانلي

اخبار اليوم



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