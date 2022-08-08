"الغضبان" يصرف 5 ملايين جنيه مستحقات الجهاز الفني ورواتب العاملين بالنادي المصرى

بورسعيد - محمد عزام

صدق السيد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد علي صرف إعانة عاجلة قدرها 5 ملايين جنيه دعماً لمسيرة النادي المصري خلال المرحلة القادمة، وذلك في إطار حرصه علي دعم مسيرة الفريق الأول لكرة القدم ماديا ومعنويا، وفاءً بما عاهد به جماهير النادي المصري.



وأكدت مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، في بيان لها، أن محافظ بورسعيد، صدق اليوم علي صرف مبلغ 3.2 مليون جنيه، للصرف علي سداد المستحقات المالية المتأخرة لصالح المدير الفني وأعضاء الأجهزة الفنية والطبية والإدارية، بالإضافة الي مبلغ 1.8 مليون جنيه لسداد الرواتب المتأخرة للعاملين بالنادي المصري، الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ 4 أشهر .



وتتقدم مديرية الشباب والرياضة بخالص الشكر والتقدير إلى رب الأسرة البورسعيدية اللواء عادل الغضبان راعي الرياضة بمحافظة بورسعيد علي دعمه المتواصل لتهيئة المناخ المناسب ودعم حالة من الاستقرار النفسي داخل الفريق الأول الكروي الذي يمر بمرحلة حرجة في عمر الدوري الممتاز هذا الموسم، وقبل مواجهة فريق الأهلي .



كما تناشد مديرية الشباب والرياضة الأوساط الجماهيرية والإدارية والإعلامية، وجميع عشاق الكيان الأخضر والمهتمين بشئون النادي، بتغليب المصلحة العامة للمصري البورسعيدي، الذي يمثل لنا جميعا عشقا لا ينتهي، وأملا لا ينقطع في تكرار إنجازات كروية علي صعيد المسابقات التي يشارك فيها المصري.









