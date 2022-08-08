العناية الإلهية تنقذ طفلا حديث الولادة قبل غرقه في مياه بحر بالشرقية

الشرقية – فتحية الديب

أنقذت العناية الإلهية، طفلا حديث الولادة، تم تركه بعد ساعات من ولادته على حافة بحر مويس أمام قرية كفر بدران دائرة مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وتم نقل الطفل بمعرفة الأجهزة الأمنية إلى حضانة مستشفى منيا القمح.



تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من عدد من الأهالى بالعثور على طفل حديث الولادة، على جسر مياه بحر مويس أمام قرية كفر بدران دائرة مركز شرطة منيا القمح.



انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين العثور على الطفل على حافة البحر وتم نقله إلى حضانة مستشفى منيا القمح، وتبين أنه طفل ذكر حديث الولادة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 6173 إدارى مركز شرطة منيا القمح، وتم إحالة للنيابة العامة التى طلبت الاستعلام عن أم الطفل لتعريض حياته للخطر بتركه على جسر البحر وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.



