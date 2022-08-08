العثور على قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية بعد جفاف نهر فى إيطاليا.. صور

كتبت: شيماء عبد المنعم

تسبب أسوأ جفاف منذ 70 عامًا فى انخفاض منسوب نهر بو الإيطالى، والذى كشف عن قنبلة مغمورة منذ الحرب العالمية الثانية، والتى تم تفجيرها لاحقًا بأمان من قبل خبراء عسكريين، وقال الكولونيل ماركو ناسى - حسب ما نشره موقع وكالة رويترز - "عثر الصيادون على القنبلة على ضفة نهر "بو" بسبب انخفاض منسوب المياه بسبب الجفاف".

واكتشفت القنبلة بالقرب من قرية بورجو فيرجيليو، بالقرب من مدينة مانتوفا فى الشمال، فى 25 يوليو الماضى، وقام متخصصون بالجيش بإبطال مفعول العبوة الأمريكية الصنع التى تزن 450 كيلوجرامًا (حوالى ألف رطل) ونفذوا تفجيرًا محكومًا به، أمس الأحد.



العثور علي قنبلة من الحرب العالمية الثانية

وتم إجلاء نحو 3 آلاف شخص يعيشون بالقرب من المكان وذلك لإتمام عملية التخلص من القنبلة، وفقا لتصريحات الجيش، كما أُغلق المجال الجوى فى المنطقة، وأُوقفت الملاحة فى القطاع الذى كانت به القنبلة من النهر، وأُوقفت كذلك حركة المرور على خط للسكة الحديدية بالإضافة إلى طريق قريب.

بدوره، قال رئيس بلدية بورجو فيرجيليو، فرانشيسكو أبورتى، "فى البداية قال بعض السكان إنهم لن يتركوا منازلهم، لكن فى الأيام القليلة الماضية أعتقد أننا استطعنا إقناع الجميع"، مضيفًا أن العمليات لم تكن لتتم لو أن الناس رفضت الإجلاء.



تدمير قنبلة من الحرب العالمية الثانية

وأزال خبراء القنابل الفتيل من القنبلة الأمريكية، التى قال الجيش إنها كانت تحتوى على 240 كيلوجراما من المتفجرات، وبعد ذلك نقل الفريق المكلف ترافقه الشرطة القنبلة إلى محجر فى ميدولى التى تبعد نحو 45 كيلومترا حيث تم تدميرها.

وأعلنت إيطاليا حالة طوارئ الشهر الماضى فى المنطقة المحيطة بنهر بو، وتسهم المنطقة بثلث الإنتاج الزراعى فى إيطاليا، فيما تعانى من أسوأ جفاف تشهده منذ 70 عاما.