العثور على جثمان طفل 8 سنوات بجوار ترعة نجع العرب بمدينة الزينية

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، مساء أمس الأحد، عثور أهالى نجع عبد الهادى بالعماريط التابعة لقرية نجع جاد الكريم بالمدامود، على جثمان طفل يبلغ من العمر 8 سنوات مرتديا ملابسه بالكامل على حافة ترعة نجع العرب، وتم نقل جثمانه لمستشفى الكرنك الدولى التابع لهيئة الرعاية الصحية بالمحافظة، وذلك لحين فحصه والتصريح بتسليمه لذويه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقى اللواء دكتور هشام عبد الغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارا من اللواء مجدى لطفى مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بعثور الأهالى على طفل يدعى "محمود.ج.م" يبلغ من العمر 8 سنوات على حافة ترعة نجع العرب، وانتقل لمكان البلاغ كل من العميد محمد قمرة رئيس مباحث الأقصر، والرائد محمود حلمى رئيس مباحث مركز شرطة طيبة، ومأمور مركز شرطة طيبة العقيد عبد الرازق منصور، والرائد مختار الضوى من مباحث مركز شرطة مركز طيبة، وتم نقل جثمان الطفل المعثور عليه لمستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالمحافظة.

وتم تكليف قيادات مباحث الأقصر، لإجراء التحريات اللازمة لكشف غموض العثور على جثة الطفل المتوفى، وتبين من خلال التحريات الأولية أن دافع القتل خلافات عائلية، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لانتداب رجال الطب الشرعى لفحص جثمان الطفل والتحقيق بالواقعة.

وفى نفس السياق شهدت منطقة نجع العقاربة بمدينة الطود شرق محافظة الأقصر، أمس الأحد، عثور الأهالى على جثمان طفل متغيب من منزل أسرته منذ حوالى 5 أيام، وتم ضبط سيدة للاشتباه فى كونها وراء خطف الطفل وقتله، وجارى التحقيق معها من قبل رجال المباحث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بداية تفاصيل الواقعة كانت بتلقى اللواء هشام عبد الغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارا من مركز مدينة الطود، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة الطفل "إبراهيم.س.ح" 5 سنوات، مقتولا داخل شقة زوجة خالة، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتبين لهم العثور على جثة الطفل داخل المنزل حيث أنه عقب اختفاء الطفل قام جميع أفراد العائلة بالبحث عن الطفل فى كل صوب وحدب، وتم نقل جثمان الطفل لمشرحة المستشفى لحين فحصها من رجال الطب الشرعى وإعداد تقرير بالوفاة تمهيداً لتسليمه لذويه والتصريح بالدفن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.